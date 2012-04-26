修正:〔伦敦美债〕公债收益率几无变动,此前美联储维持政策不变

(更正:译文有误,内文第一段改为"周四",非"周五")

路透伦敦4月26日电---美国公债收益率(殖利率)周四在欧洲市场变动不大,上日因美国联邦储备理事会(美联储,FED)未给出很快推出新一轮公债购买计划的暗示,令公债收益率曾小涨.

美联储周三维持货币政策不变,并重申预料将不会最早于2014年底前升息.[ID:nSB1511650]美联储主席贝南克在会后的记者会上表示,他对美联储的政策立场感到满意,不过如有必要,美联储准备采取更多行动扶持美国经济.

指标10年期美债收益率US10YT=RR周三升破2%,但很快回落,现持平于1.986%.这与上月美联储会议后的表现形成对比,当时在美联储确认经济力道迹象后,该券收益率升至近2.4%.公债期货TYc1亦持平,报131-22/32.

"今日早盘没看到对美联储做出更多反应,我感到惊讶,但确实是这样,"一位交易员称."不过现在收益率非常接近于2%,可能轻松升破这一水准,目标位在2.1%.欧洲要爆出更多负面消息才会使其跌至1.95%,"他补充道.

美国财政部今日稍晚将标售290亿美元七年期新债.周三标售的350亿美元公债获得强劲买需,外国央行和其他间接买家兴趣浓厚,反映出避险资产当前的魅力.(完)

--编译 孙茉莉/李爽;审校 杜明霞/隋芬

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