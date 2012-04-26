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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 17:28 BJT

〔中港股市〕联通大涨扶助港股收高,内地股市表现不一

路透香港4月26日电---香港股市周四量缩收升,受中国联通大涨4%协助,此前中国联通(0762.HK)(CHU.N)公布首季净利同比猛增近六倍,财报消息推动个股大幅波动.[ID:nSH0103315]

美国联邦储备理事会(美联储,FED)重申了支持增长的政策立场,提振风险资产上涨,由于成交量较均值低15%,一定程度上放大了价格波动.

内地股市表现不一,沪深300指数.CSI300收涨0.21%,沪综指.SSEC收跌0.09%.上海A股成交放量,但仍稍低于周三水平.

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