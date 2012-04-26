〔中港股市〕联通大涨扶助港股收高,内地股市表现不一

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港4月26日电---香港股市周四量缩收升,受中国联通大涨4%协助,此前中国联通(0762.HK)(CHU.N)公布首季净利同比猛增近六倍,财报消息推动个股大幅波动.[ID:nSH0103315]
美国联邦储备理事会(美联储,FED)重申了支持增长的政策立场,提振风险资产上涨,由于成交量较均值低15%,一定程度上放大了价格波动.
内地股市表现不一,沪深300指数.CSI300收涨0.21%,沪综指.SSEC收跌0.09%.上海A股成交放量,但仍稍低于周三水平.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。