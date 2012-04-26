〔全球橡胶〕ANRPC将2012年天然橡胶产量预估下修至1,029.7万吨

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透孟买4月26日电---全球天然橡胶第一季产量下降9.5%,降速高于预期,因泰国和马来西亚农户在价格急剧下滑之际削减产量.这促使天然橡胶生产国协会(ANRPC)下调2012年产量预估.
ANRPC将2012年其成员国天然橡胶总产量预估下修至1,029.7万吨,稍早预估为1,042万吨.
ANRPC周四在一份报告中说,若价格继续下滑,产量还可能低于修正后的预估.
该协会称,2012年第一季,全球最大橡胶生产国--泰国的平均橡胶价格较上年同期下降30%,受累于需求疲弱和原油价格下滑.
天然橡胶价格通常跟随油价波动,因天然橡胶与石油为原料的合成橡胶互为替代品.
"当前全球经济形势以及短期经济前景,并不支持天然橡胶需求在第二季出现较快增长的可能性."ANRPC资深分析师Jom Jacob在报告中说.
"目前所有这些外部因素对天然橡胶都有些不利,而且没理由预计这种趋势短期内会出现逆转."
ANRPC成员国第一季天然橡胶出口较上年同期下降6.6%,但第二季有可能恢复,因中国轮胎生产商料将补充库存.
ANRPC成员国包括泰国、印尼、马来西亚、越南、柬埔寨和斯里兰卡.这些国家的天然橡胶产量和出口量占全球的90%以上.(完)
--编译 杜明霞;审校 田建华
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。