〔全球橡胶〕ANRPC将2012年天然橡胶产量预估下修至1,029.7万吨

路透孟买4月26日电---全球天然橡胶第一季产量下降9.5%,降速高于预期,因泰国和马来西亚农户在价格急剧下滑之际削减产量.这促使天然橡胶生产国协会(ANRPC)下调2012年产量预估.

ANRPC将2012年其成员国天然橡胶总产量预估下修至1,029.7万吨,稍早预估为1,042万吨.

ANRPC周四在一份报告中说,若价格继续下滑,产量还可能低于修正后的预估.

该协会称,2012年第一季,全球最大橡胶生产国--泰国的平均橡胶价格较上年同期下降30%,受累于需求疲弱和原油价格下滑.

天然橡胶价格通常跟随油价波动,因天然橡胶与石油为原料的合成橡胶互为替代品.

"当前全球经济形势以及短期经济前景,并不支持天然橡胶需求在第二季出现较快增长的可能性."ANRPC资深分析师Jom Jacob在报告中说.

"目前所有这些外部因素对天然橡胶都有些不利,而且没理由预计这种趋势短期内会出现逆转."

ANRPC成员国第一季天然橡胶出口较上年同期下降6.6%,但第二季有可能恢复,因中国轮胎生产商料将补充库存.

ANRPC成员国包括泰国、印尼、马来西亚、越南、柬埔寨和斯里兰卡.这些国家的天然橡胶产量和出口量占全球的90%以上.(完)