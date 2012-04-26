《综述》欧洲主要银行第一季获利虽反弹,但区内经济疲弱仍难言乐观

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透伦敦/马德里4月26日电---欧洲主要银行周四发布的季报显现欧元区债务危机带来的伤痕,在西班牙地产投资上巨亏,而且尽管投行业务提前反弹,但市况疲弱可能损及年内余下时间的表现.
西班牙国际银行(Santander)(SAN.MC)第一季净利减少24%,因为提计31亿欧元的贷款违约拨备,西班牙地产市场崩盘的影响,因为经济衰退与近25%的失业率而更加沉重.
虽然巴克莱(Barclays)(BARC.L)和德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)的投资银行收入从去年底的低潮中强劲反弹,但病恹恹的欧元区经济仍是投行业务的一大负累.
巴克莱第一季获利增长22%,优于市场预期,因旗下投资银行营收强劲反弹且不良贷款下降,抵销了不当保险销售的补偿增加所带来的影响.[ID:nSB1513070]
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。