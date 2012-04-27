俄罗斯称多国研究网络战 呼吁建安全协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透德国4月25日电---俄罗斯进一步呼吁建立全球网络安全协议，并警告称，很多国家正在获得的网络攻击能力一旦释放出来，将破坏经济并摧毁关键基础设施。

俄罗斯在德国举办专家会议，试图为其受争议的提议争取支持。俄罗斯希望联合国通过一项协定，打击互联网犯罪及恐怖主义。俄罗斯指出，目前有120个国家研究网络战争，试图了解互联网的军事潜力。

“我们不会使用核武器，因为它会毁灭世界。但是若我们面临针对金钱和个人电脑的大量黑客攻击，就意味着这是新形式、新水平的对抗，”俄罗斯外交部信息科技特别联络员Andrey Krutskikh说道。

过去六年，俄罗斯一直在德国举办此类的会议，并称其为网络界的达沃斯。今年俄罗斯试图获得对其所提出协议的支持，根据该协议，“信息战”将成为违反国际和平与安全的犯罪。

根据俄罗斯的建议，各国政府将致力于“在基本的人权和有效地对抗信息领域的恐怖主义之间维持平衡”。一些西方国家持反对意见，因认为这将影响言论自由。

因为西方国家和更加集权的国家在能否以及是否愿意限制互联网开放的文化上存在分歧，俄罗斯的建议进展不大。

本周在德国举办的会议也未能取得突破性进展，但是Krutskikh指出，达成这样一个协议应是“最紧迫的任务”。（完）