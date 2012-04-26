〔中国经济〕小微企业减半征收企业所得税延至2015年底并扩围--国务院

路透北京4月26日电---中国将继续对小微企业提供政策扶持.国务院发文称,将进一步加大对小型微型企业的财税支持力度,缓解小型微型企业融资困难,包括小微企业减半征收企业所得税将延至2015年底并扩大范围等.

中国政府网周四刊登国务院进一步支持小型微型企业的意见称,受国内外复杂多变的经济形势影响,当前小型微型企业经营压力大、成本上升、融资困难和税费偏重等问题仍很突出.

意见称,将进一步落实支持小型微型企业发展的各项税收优惠政策,包括,通过提高增值税和营业税起征点,加快推进营业税改征增值税试点,逐步解决服务业营业税重复征税问题等方式,加大对小型微型企业的财税支持等.

除了在税收方面予以支持外,中国还将继续完善财政资金支持政策.意见提出,2012年将资金总规模由128.7亿元人民币扩大至141.7亿元,以后逐年增加,突出资金使用重点,向小型微型企业和中西部地区倾斜.

同时中国将设立国家中小企业发展基金,政府采购将支持小型微型企业发展,且银行业金融机构对小型微型企业贷款的增速不低于全部贷款平均增速,并要通过加快发展小金融机构、拓宽融资渠道、加强对小型微型企业的信用担保服务等努力缓解小型微型企业融资困难.

此前,中国工业和信息化部表示,要促进担保机构扩大对小型微型企业的服务,力争2012年新增担保业务额1.5万亿元人民币,新增服务企业25万户.[ID:nSB1447848]

中小企业是中国经济的中流砥柱.官方数据显示,中小企业占全国企业总量的99%,对国内生产总值(GDP)的贡献达60%,对税收贡献率达50%,创造了80%左右的城镇就业以及65%左右的新专利.[ID:nSB1237706]

受今年以来贷紧缩政策的影响,小微企业融资难问题凸显.国务院总理温家宝去年10月初已表示,要加大财税政策对小微企业的支持力度,延长相关税收优惠政策的期限,研究进一步加大政策优惠力度.[ID:nSB1114528](完)

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