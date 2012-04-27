〔路透调查〕分析师调高布兰特油价预估,因伊朗问题和产能忧虑(更新版)

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
(新增更多细节)
路透伦敦4月26日电---周四公布的路透调查结果显示,尽管油价看来将在第二季出现季节性下滑,但全年油价仍料上涨,受益于伊朗局势紧张,及主要产油国的石油生产接近全部产能.
分析师仍看涨布兰特原油的整体前景,因其受到供应中断和伊朗原油出口禁令的持续支撑.
"虽然与伊朗相关的风险溢价已略微降低,但问题看来还远未得到解决,"澳洲国民银行分析师Michael Creed称.
路透访问的38名分析师,今年布兰特原油期货LCOc1均价料将达到每桶117.30美元,较3月调查的预期高2.60美元.
最新调查报告显示,不到半数的受访分析师预计,今年原油均价将超过每桶120美元.
4月调查中预期的上调,反映了布兰特原油今年迄今均价略低于每桶119美元的情况.
法国兴业银行预计2012年布兰特原油均价将达每桶127.40美元,较当前价格高出逾8美元,为此次调查中的最高预期.
该行石油研究部全球主管Mike Wittner称,沙特对平抑油价的承诺将挤压备用产能水平,使得市场更加容易受到其它石油生产中断的冲击.
此外,巴克莱分析师指出,石油输出国组织(OPEC)目前的石油产量已达历史高位.
**第二季疲弱**
尽管看涨全年油价,但许多分析师认为第二季布兰特油价将走软,因近来价格强劲打压需求,且使得美国更有可能协调释出石油储备.
今年以来中断供应和地缘政治疑虑支撑价格,但摩根士丹利商品研究主管Hussein Allidina认为在供应面欠缺震撼消息的情况下,上扬空间有限.
"油价倾向于下滑,尤其是如果中断问题解决且战略石油储备释出,或地缘紧张情势消退的话,"他在研究报告中表示.
"原油需求也接近季节性低谷,且高油价可能会抑制需求反弹.高油价亦可能支撑OPEC产量维持在高位,导致库存趋势偏空."
巴黎银行商品市场策略主管Harry Tchilinguirian亦认为油价在第二季会下跌,因需求走弱.
"短期内,2012年第二季需求转淡,"他表示."随着第二季的到来,价格很明显从2-3月的高位回落."
有报导称,伊朗可能考虑暂时放缓其核计画.该消息令油价在周三一度挫跌2美元.
一些分析师认为,和伊朗有关的风险溢价正在消退,可能暗示价格会进一步走软.
Capital Economics首席全球分析师Julian Jessop表示,这再加上全球经济复苏迟滞、风险胃纳消退、以及美元走强,年底前布兰特油价应该会回到100美元以下."
**关注各大央行和中国**
欧美央行料将进一步宽松财政政策的预期,在中期内可望支撑布兰特期货.
调查显示,2013年布兰特油价平均为每桶115.40美元,高于3月调查预估的113.40美元.
德国商业银行商品分析师Carsten Fritsch表示,"央行超扩张货币政策应该会刺激投资需求.原油等风险资产有望受惠于相应的资金流入."
全球最大能源消费国--中国,仍将是决定中长期原油价格的关键因素.
巴克莱分析师预期汽车生产和保有量增加,将刺激未来五年的商品需求.
"这将支撑运输燃料和汽车制造用材料的需求急速成长,"他们在报告中表示.(完)
--编译 许娜/戴素萍;审校 徐文焰
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。