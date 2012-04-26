《中国企业债发行日程表》--4月26日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *宁波市电力 10 8 前五年6.93% AA- 4/27-4/28 平安证券 开发公司 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,宁波开发投资集团担保) ===================================================================================== *常熟滨江 12 7 6.85% AA 4/27-5/3 中信建投证券 城投公司 (第3年起每年偿还20%本金,常熟城市经营投资公司担保) ===================================================================================== *黔东南州 12 7 8.80% AA- 4/27-5/4 华英证券 开发投资公司 (第3年起每年偿还20%本金,三宗土地使用权抵押担保) ===================================================================================== *西宁城投公司 13 7 7.70% AA 4/27-5/4 国开证券 (第3年起每年偿还20%本金,无担保) ===================================================================================== *许昌市投资 6 7 7.78% AA 4/27-5/4 平安证券 总公司 (第3年起每年偿还20%本金,无担保) ===================================================================================== 春和集团 5.4 6 前三年7.78% AA 4/24-4/27 中投证券 (第3年末附发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ===================================================================================== 重庆地产集团 50 7 7.35% AA+ 4/25-4/27 广发证券 齐鲁证券 ===================================================================================== 南安贸工农 6 7 8.50% AA- 4/25-4/27 中银国际证券 投资公司 (第3年起每年偿还20%本金) ===================================================================================== 贵州乌江水电 18 10 5.88% AA+ 4/25-4/27 银河证券 开发公司 (华电集团提供担保) ===================================================================================== 广安投资 8 7 8.18% AA- 4/25-4/27 中信建投证券 控股集团 (第3年起每年偿还20%本金) ===================================================================================== 青岛泰能 5 6 前三年6.50% AA 4/25-4/27 中银国际证券 燃气集团 (附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 扬州化工产业 10 7 前五年7.75% AA 4/25-4/27 银河证券 投资公司 (附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 江苏句容福地 9 7 8.70% AA- 4/26-4/27 宏源证券 生态科技公司 (自第5年起分别按30%、30%、40%比例偿还本金) ===================================================================================== 昆明钢铁 20 8 前五年5.78% AA+ 4/26-4/28 中信建投 控股公司 (第5年末附发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ===================================================================================== 大理经开 6.5 7 8.80% AA- 4/24-4/28 世纪证券 投资集团 (自第3年起每年偿还20%本金) ===================================================================================== 杭州城市建设 16 6 5.90% AAA 4/25-5/2 国信证券 投资集团 (自第3年起每年偿还25%本金) ===================================================================================== 南充化学 8 7 8.16% AA- 4/26-5/3 摩根士丹利华鑫证券 工业园开发公司 (自第3年起每年偿还20%本金) ===================================================================================== 乌兰察布市 10 10 8.39% AA- 4/25-5/3 民生证券 投资开发公司 (第7年起每年偿还25%本金) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 周晓峰; 审校 林高丽 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。