〔中港股业绩〕中国银行首季净利同比增一成,净息差偏弱(更新版)

(新增分析师评论及细节)

* 一季度净利润同比增近一成

* 受非利息收入增长带动

* 净息差偏弱,与上年同期持平

* 资产质量平稳,贷款增速大幅放缓

路透北京4月26日电---按市值计为中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)率先发布的一季度业绩平淡无奇,在非利息收入增长带动下,首季净利同比增近一成;净息差则偏弱,与上年持平.

刊登在香港联交所的业绩公告显示,该行首季实现净利367.6亿元人民币,略低于市场预估的389.1亿元,去年同期则为334.39亿元;期内每股盈利为0.13元.

广发证券银行业分析师沐华评价道,一季报显示中行资产质量平稳,但业绩较平淡,净利仅增一成,料其余三大国有银行一季度的平均增速在15%左右.

"一季度人民币贷款增幅仅有4.47%,净息差比较弱,仅与上年持平,而中间业务收入也已放缓...这都是业绩平淡的原因.不过不良贷款率仍在下降,资产质量较平稳."沐华称.

中行首季净息差2.11%,与上年同期持平;净利息收入605.98亿元,同比增加13%;非利息收入增长14%至343.3亿元,其中手续费及佣金收入为211.5亿元.

不良贷款率0.97%,较上年末下降0.03个百分点;不良贷款拨备覆盖率则升高至226.67%.

中信证券金融行业首席分析师朱琰周四在一银行论坛发言称,今年银行业息差高位见顶概率较大,资产定价或面临上行压力.

他并指出,银行业不良贷款已经进入上升区间,但上升速度不大.目前上市银行整体1%左右的不良率在今年会提到1.1%左右,但绝对不可能超过1.3%.

截至3月末,中行的资本充足率为12.8%,核心资本充足率为9.97%,较2011年底水平分别下降0.17和0.10个百分点.

业绩公布前,中行H股收盘上扬0.93%,收于3.24港元;A股收盘持平在3.05元人民币.

中国其它三家大型国有商业银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)定于本周五(27日)公布一季报.(完)

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