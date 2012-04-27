(重温稿)〔台湾货币市场〕月底接近短率趋升,一周拆款高位0.80%尚无明显跟进

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 央行再调升委托代收利率0.3基点至0.492%
* 票量虽升但不多
记者 高洁如
路透台北4月26日电---台湾银行间短期利率周四微幅趋升,交易商指出,央行持续引导隔夜利率上扬加以月底将近,交易商拆出的落点偏短,短率微幅扬升.
资金调度人士指出,昨日一周的拆款成交高位在0.80%,今日高点仍然持续.只不过,目前这个利率高位尚未带动其余银行的跟进,其余银行一周的拆款多维持在先前的高位约0.74-0.75%,与最高位相差仍远.
但交易员认为,随着月底最后一日的趋近,银行间的成交高位应会逐渐向0.8%靠拢.
"今天利率有高一些,但幅度还不大,"一位民营银行交易员称.
央行今日继续调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.492%,自3月26日以来累计已调升10基点.
隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.505%,上日在0.503%;区间在0.381-0.70%,上日在0.379-0.70%.
一周(2-7天)拆款区间在0.495-0.80%;上日区间在0.486-0.80%.
**短票成交利率尚稳**
短票方面,票券商人士指出,今日票量稍升但幅度不如预期,尤其是银行业的买气转佳,让票券商的库存下降,因此连拆款的金额也较上日少.
今日银行间30天短票主要成交利率仍见平稳,主要在0.85-0.86%,大型公营银行的成交利率为0.86%.
台湾央行今日共发行2,271亿台币存单,相较存单到期金额2,515亿,存单发行余额减244亿.[TW/MMTCN]
周五存单到期1,216亿台币.周五的紧缩因子则有400亿台币公债交割.
拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为204亿台币;累计超额准备为负154亿台币,加计前期1%的超额准备为753亿台币.
**RP利率持平**
债市同业附买回(RP)利率大致持平.虽有寿险因应20年期公债交割自市场抽离资金,不过投信端仍有找券需求,令利率持稳于既有区间.
资金调度人士指出,虽然央行近日稳定拉抬短率,但并未让银行间的流动性受到影响.由于资金充裕,部分银行因此拒绝投信的定存申请,令投信找券需求热度不减,但标的仍以公司债为主.
"有投信反映银行定存不好存,显见钱还是多."他说.
他们认为,由于明日有400亿台币公债交割,且适逢月底资金例行需求出笼,预料资金状况将进一步趋紧,但不至让RP利率走高.
央行今日继续调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.492%,自3月26日以来累计已调升10.0基点.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相同.
20年期101/2R期公债将于周五交割,金额为400亿台币.各行业的得标比重方面,银行得标比重37.0%、证券业24.12%、票券业0.5%、寿险业38.38%.[ID:nST0516411](完)
--集体采写 董永年; 审校 林高丽
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