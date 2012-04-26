〔东南亚股市〕多数收高,菲律宾股市创纪录高位

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透曼谷4月26日电---周四多数东南亚股市收高,菲律宾股市创纪录高位,泰国股市创逾三周最高,受美联储承诺支撑经济成长提振.
资金流动也有利市况,汤森路透数据显示,菲律宾股市外资流入1,650万美元.马来西亚交易所称,外资买入1.3870亿马币(4,535万美元)股票.
越南股市.VNI逆势下跌0.56%,此前连续两日上涨.
1019GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2981.47 1.69 +0.06 +12.66 2646.35
马来西亚 .KLSE 1579.69 0.34 +0.02 +3.20 1530.73
泰国 .SETI 1209.27 7.91 +0.66 +17.94 1025.32
印尼 .JKSE 4180.31 16.66 +0.40 +9.38 3821.99
菲律宾 .PSI 5218.97 14.13 +0.27 +19.37 4371.96
越南 .VNI 470.21 -2.66 -0.56 +33.75 351.55
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(完)
--编译 田建华;审校 蔡美珍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。