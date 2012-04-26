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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 18:26 BJT

〔东南亚股市〕多数收高,菲律宾股市创纪录高位

路透曼谷4月26日电---周四多数东南亚股市收高,菲律宾股市创纪录高位,泰国股市创逾三周最高,受美联储承诺支撑经济成长提振.

资金流动也有利市况,汤森路透数据显示,菲律宾股市外资流入1,650万美元.马来西亚交易所称,外资买入1.3870亿马币(4,535万美元)股票.

越南股市.VNI逆势下跌0.56%,此前连续两日上涨.

1019GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2981.47 1.69 +0.06 +12.66 2646.35

马来西亚 .KLSE 1579.69 0.34 +0.02 +3.20 1530.73

泰国 .SETI 1209.27 7.91 +0.66 +17.94 1025.32

印尼 .JKSE 4180.31 16.66 +0.40 +9.38 3821.99

菲律宾 .PSI 5218.97 14.13 +0.27 +19.37 4371.96

越南 .VNI 470.21 -2.66 -0.56 +33.75 351.55

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(完)

--编译 田建华;审校 蔡美珍

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