〔中国贸易〕"十二五"进出口总额年均增10%,2015年至4.8万亿美元--商务部

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京4月26日电---中国商务部周四发布对外贸易发展"十二五"规划称,进出口总额目标在年均增长10%左右,到2015年达到约4.8万亿美元,贸易平衡状况继续改善.
10%的年均增速,远低于过去两年的水平.海关数据显示,中国去年进出口总值3.64万亿美元,比上年同期增长22.5%;2010年为2.97万亿美元,增速高达34.7%.
商务部指出,未来五年外贸形势面临世界经济增速放缓、贸易保护主义抬头等挑战.而国内面临经营成本进入全面上升期,外贸结构调整难度加大等问题.
商务部规划显示,"十二五" 期间,中国对欧、美、日、港等传统市场进出口平稳增长,比重稳中有降.
"对新兴经济体、发展中国家等其他市场进出口较快增长,到2015年,占全国外贸比重力争提高5个百分点左右,达到58%,"报告称.
同时,进出口商品结构要进一步优化,自有品牌和知识产权产品、大型成套设备出口比重显着提高,消费品进口适度扩大.
中国今年2月惊现314.9亿美元的贸易逆差,到3月恢复小额顺差为53.5亿美元.整个一季度,中国累计贸易顺差为6.7亿美元.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。