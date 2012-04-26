版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 19:35 BJT

〔中国贸易〕"十二五"进出口总额年均增10%,2015年至4.8万亿美元--商务部

路透北京4月26日电---中国商务部周四发布对外贸易发展"十二五"规划称,进出口总额目标在年均增长10%左右,到2015年达到约4.8万亿美元,贸易平衡状况继续改善.

10%的年均增速,远低于过去两年的水平.海关数据显示,中国去年进出口总值3.64万亿美元,比上年同期增长22.5%;2010年为2.97万亿美元,增速高达34.7%.

商务部指出,未来五年外贸形势面临世界经济增速放缓、贸易保护主义抬头等挑战.而国内面临经营成本进入全面上升期,外贸结构调整难度加大等问题.

商务部规划显示,"十二五" 期间,中国对欧、美、日、港等传统市场进出口平稳增长,比重稳中有降.

"对新兴经济体、发展中国家等其他市场进出口较快增长,到2015年,占全国外贸比重力争提高5个百分点左右,达到58%,"报告称. 　　

同时,进出口商品结构要进一步优化,自有品牌和知识产权产品、大型成套设备出口比重显着提高,消费品进口适度扩大.

中国今年2月惊现314.9亿美元的贸易逆差,到3月恢复小额顺差为53.5亿美元.整个一季度,中国累计贸易顺差为6.7亿美元.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐