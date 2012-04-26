〔中国外汇〕一季度重现经常和资本项目"双顺差",国际收支更趋平衡

* 重新出现经常项目与资本项目"双顺差"

* 经常项目顺差收窄至247亿美元,同比下降14%

* 资本和金融项目自上季度逆差后恢复顺差

* 再现资本净流入主因国际市场环境改善

* 跨境资本流动大进大出的风险增加

路透北京4月26日电---受国际市场环境改善,资本重回新兴市场,中国一季度资本和金融项目恢复顺差,国际收支重现"双顺差"局面;而经常项目顺差收窄,也表明国际收支更趋于平衡.

外管局网站周四刊登新闻稿显示,今年一季度经常项目顺差收窄至247亿美元,同比下降14%;其和当季国内生产总值(GDP)之比为1.4%,较去年全年下降1.4个百分点.

期内,资本和金融项目恢复顺差499亿美元,同比下降56%.去年四季度则为逆差481亿美元,为自2008年下半年以来首度呈现逆差.

"一季度再现资本净流入主因是国际市场环境改善,全球投资风险偏好上升,资本回流新兴市场,"外管局负责人周四在答记者问中表示,但与上年同期相比,一季度跨境资本净流入同比仍下降50%以上.

该负责人指出,由于欧债危机仍在不断发展演变,全球仍处于金融去杠杆化进程中,"跨境资本流动大进大出的风险增加."

外管局数据显示,中国外汇储备增势进一步放缓,剔除汇率和资产价格变动后,一季度国际收支口径的外汇储备增加748亿美元,同比少增46%.

"虽然今年以来外汇净流入较上年底有所反弹,但同比仍处于下降趋势,符合前期关于今年中国国际收支有望继续顺差,但顺差大规模减少的基本判断,"外管局负责人称.

他并称,央行公布今年一季度新增外汇储备1,238亿美元,主要是由于资产价格及汇率变动等因素引起的储备资产账面价值的增加,不反映实际的跨境资本流动.

此外,虽然3月份外汇占款增加较多,但亦不能得出当前资金净流入较多的结论,因这主要是由于外汇占款与外汇储备增加额之间存在概念和口径上的差别.

中国今年3月外汇占款余额为25.65万亿元人民币,当月外汇占款新增约1,246亿元人民币,连续三个月增加. [ID:nSB1399978]

在谈到中国央行自4月16日起扩大人民币兑美元汇率浮动幅度时,外管局负责人称,这会促进中国国际收支状况朝着更加平衡的方向发展,完善外汇市场的自我平衡能力,减缓外汇储备的积累.

近年来,中国顺差正逐步减少,国际收支状况趋向基本平衡.经常项目顺差与国内生产总值之比由2007年的历史峰值10.1%逐步回落,2011年该比例为3%左右,处于国际公认的合理区间.(完)

欲了解详情,请点选中国外管局(www.safe.gov.cn)