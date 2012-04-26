〔国际油市〕亚洲柴油利润率下滑,印度MRPL将重启一座炼厂

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡4月26日电---亚洲柴油利润率周四稍稍下滑,此前印度Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL)(MRPL.NS)表示将重启该国南部一座日产能30万桶的炼厂.
5月柴油裂解价差下跌0.39美元至每桶16.68美元,但考虑到原油价格高企,裂解价差依旧相对持稳.
随着MRPL炼厂的重启,柴油利润率未来几周或进一步下滑.
贸易商表示,越南的现货需求也支撑市场.该国的Military
Petroleum Corporation(MPC)正在求购1.5万吨5月船期的高硫柴油.
该国的PV Oil稍早购买了约1.7万吨5月末船期的柴油.
未来几个月菲律宾的需求料亦强劲,贸易商表示,今年上半年该国柴油进口料同比至少增长20%.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 132.82 0.37 0.28 132.45
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 132.37 0.27 0.20 132.10
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 133.77 0.32 0.24 133.45
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 134.67 0.32 0.24 134.35
5月柴油互换 GOSGSWMc1 132.60 0.30 0.23 132.30
6月柴油互换 GOSGSWMc2 132.76 0.40 0.30 132.36 (完)
--编译 李春喜;审校 吴云凌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。