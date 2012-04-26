〔国际油市〕亚洲柴油利润率下滑,印度MRPL将重启一座炼厂

路透新加坡4月26日电---亚洲柴油利润率周四稍稍下滑,此前印度Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL)(MRPL.NS)表示将重启该国南部一座日产能30万桶的炼厂.

5月柴油裂解价差下跌0.39美元至每桶16.68美元,但考虑到原油价格高企,裂解价差依旧相对持稳.

随着MRPL炼厂的重启,柴油利润率未来几周或进一步下滑.

贸易商表示,越南的现货需求也支撑市场.该国的Military

Petroleum Corporation(MPC)正在求购1.5万吨5月船期的高硫柴油.

该国的PV Oil稍早购买了约1.7万吨5月末船期的柴油.

未来几个月菲律宾的需求料亦强劲,贸易商表示,今年上半年该国柴油进口料同比至少增长20%.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 132.82 0.37 0.28 132.45

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 132.37 0.27 0.20 132.10

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 133.77 0.32 0.24 133.45

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 134.67 0.32 0.24 134.35

5月柴油互换 GOSGSWMc1 132.60 0.30 0.23 132.30

6月柴油互换 GOSGSWMc2 132.76 0.40 0.30 132.36 (完)