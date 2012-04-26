〔美股业绩〕百事可乐第一季获利下滑,维持全年财测不变

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 第一季EPS为0.69美元
* 营收增长4%至124.3亿美元
* 维持2012年财测不变
路透4月26日电---百事可乐(PEP.N)周四公布季度获利下滑,因该公司进行再投资.
百事可乐第一季净利为11.3亿美元,合每股盈余(EPS)0.71美元,上年同期分别为11.4亿美元和0.71美元.
扣除特殊项目,EPS为0.69美元,符合管理层的预期.
其第一季净营收增长4%至124.3亿美元.
百事可乐维持2012年财测不变,即全年EPS较2011年的4.40美元下降5%.
其还预计,今年净营收增速在5%以下.(完)
--编译 王洋;审校 吴云凌
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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