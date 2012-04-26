〔美股业绩〕百事可乐第一季获利下滑,维持全年财测不变

* 第一季EPS为0.69美元

* 营收增长4%至124.3亿美元

* 维持2012年财测不变

路透4月26日电---百事可乐(PEP.N)周四公布季度获利下滑,因该公司进行再投资.

百事可乐第一季净利为11.3亿美元,合每股盈余(EPS)0.71美元,上年同期分别为11.4亿美元和0.71美元.

扣除特殊项目,EPS为0.69美元,符合管理层的预期.

其第一季净营收增长4%至124.3亿美元.

百事可乐维持2012年财测不变,即全年EPS较2011年的4.40美元下降5%.

其还预计,今年净营收增速在5%以下.(完)