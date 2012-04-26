〔美股业绩〕UPS季度获利增长6%至9.7亿美元,并维持全年财测不变

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透4月26日电---联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)周四公布季度获利增长,并确认了2012年财测.本季包裹量增长主要受电子商务的推动.
该公司称净利增长6%,至9.7亿美元,第一季约合每股盈余1美元,而上年同期分别为9.15亿美元和每股盈余0.91美元.
营收增长4.4%至131.4亿美元,仅稍低于汤森路透I/B/E/S预估的132.6亿美元.
UPS维持全年每股盈余4.75-5.00美元的财测不变.(完)
--编译 李春喜;审校 王洋
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。