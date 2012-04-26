版本:
中国
市场报道 | 2012年 4月 26日 星期四 20:52 BJT

〔美股业绩〕UPS季度获利增长6%至9.7亿美元,并维持全年财测不变

路透4月26日电---联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)周四公布季度获利增长,并确认了2012年财测.本季包裹量增长主要受电子商务的推动.

该公司称净利增长6%,至9.7亿美元,第一季约合每股盈余1美元,而上年同期分别为9.15亿美元和每股盈余0.91美元.

营收增长4.4%至131.4亿美元,仅稍低于汤森路透I/B/E/S预估的132.6亿美元.

UPS维持全年每股盈余4.75-5.00美元的财测不变.(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐