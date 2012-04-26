〔美股业绩〕艾克森美孚第一季获利下降,因石油和天然气产出下滑

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透4月26日电---全球最大的上市石油公司艾克森美孚(XOM.N)周四公布第一季获利下滑,因其石油和天然气产量较上年同期下滑5%.该消息打压其股价盘前下跌1.1%.
该公司第一季净利降至95亿美元,合每股盈余(EPS)2.00美元,上年同期分别为106.5亿美元和2.14美元.
净利中包括约4亿美元的资产出售收益,艾克森美孚并未将其列为非常规项目.
据汤森路透I/B/E/S,分析师原预估艾克森美孚第一季EPS为2.09美元.
艾克森美孚股价在盘前交易中下跌1.1%至85.90美元.(完)
--编译 王洋; 审校 吴云凌
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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