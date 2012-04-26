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市场报道 | 2012年 4月 26日 星期四 20:35 BJT

〔美股业绩〕艾克森美孚第一季获利下降,因石油和天然气产出下滑

路透4月26日电---全球最大的上市石油公司艾克森美孚(XOM.N)周四公布第一季获利下滑,因其石油和天然气产量较上年同期下滑5%.该消息打压其股价盘前下跌1.1%.

该公司第一季净利降至95亿美元,合每股盈余(EPS)2.00美元,上年同期分别为106.5亿美元和2.14美元.

净利中包括约4亿美元的资产出售收益,艾克森美孚并未将其列为非常规项目.

据汤森路透I/B/E/S,分析师原预估艾克森美孚第一季EPS为2.09美元.

艾克森美孚股价在盘前交易中下跌1.1%至85.90美元.(完)

--编译 王洋; 审校 吴云凌

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