(重温稿)〔中港股业绩〕中国石油首季净利增长5.8%,较市场预期佳

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港4月26日电---中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)周四称,首季度净利按年增长5.8%,较市场预期佳.
该公司的公告称,按照国际会计准则,2012年1-3月净利为391.53亿元人民币,去年同期则为370.03亿元;每股盈余为0.21元.
根据汤森路透综合8名分析师预测中位值,中石油一季度净利为339.7亿元.
公告并称,首季度油气当量产量按年增长6.1%至3.46亿桶油当量;其中原油产量增长3.6%至2.27亿桶.期内原油平均实现价格为105.48美元/桶.
期内共加工原油2.57亿桶,同比增长2.8%;生产汽油、柴油和煤油2,302.5万吨,同比增长4.7%.
受国内成品油价格宏观调控影响,一季度炼油业务经营亏损104.02亿元.
业绩公布前,中石油H股收升1.44%,报11.30港元;其A股跌0.1%,报9.91元人民币.(完)
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--记者 雷美珍/李珊珊; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。