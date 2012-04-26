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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 07:03 BJT

(重温稿)〔中港股业绩〕中国石油首季净利增长5.8%,较市场预期佳

路透香港4月26日电---中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)周四称,首季度净利按年增长5.8%,较市场预期佳.

该公司的公告称,按照国际会计准则,2012年1-3月净利为391.53亿元人民币,去年同期则为370.03亿元;每股盈余为0.21元.

根据汤森路透综合8名分析师预测中位值,中石油一季度净利为339.7亿元.

公告并称,首季度油气当量产量按年增长6.1%至3.46亿桶油当量;其中原油产量增长3.6%至2.27亿桶.期内原油平均实现价格为105.48美元/桶.

期内共加工原油2.57亿桶,同比增长2.8%;生产汽油、柴油和煤油2,302.5万吨,同比增长4.7%.

受国内成品油价格宏观调控影响,一季度炼油业务经营亏损104.02亿元.

业绩公布前,中石油H股收升1.44%,报11.30港元;其A股跌0.1%,报9.91元人民币.(完)

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--记者 雷美珍/李珊珊; 审校 乔艳红

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