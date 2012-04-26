(重温稿)〔中港股业绩〕中国石化首季净利按年跌35%逊预期,受炼油业务亏损拖累

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港4月26日电---亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周四称,首季度净利按年下降35%,也逊于市场预期,主要受累于炼油业务亏损持续.
该公司的公告称,按照国际会计准则,2012年1-3月净利为134.06亿元人民币,去年同期则为206.37亿元.
根据汤森路透综合7名分析师预测中位值,中石化首季净利为166.9亿元.
中石化一季度的原油加工量为5,541.04万吨,同比增长2.13%;成品油产量3,286.76万吨,同比增长5%.
但由于国内成品油调价滞后,导致炼油业务亏损91.72亿元.
业绩公布前,中石化H股收升0.49%,报8.19港元;其A股持平报7.28元人民币.(完)
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--记者 雷美珍/李珊珊; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。