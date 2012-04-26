〔国际油市〕亚洲石脑油跨月升水持坚,因需求继续强劲

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡4月26日电---亚洲石脑油跨月升水周四连续第四个交易日持坚于18.00美元,较一个月之前高约6%,因需求继续持坚.
但6月上半月利润率触及每吨129.73美元,为三个月最低.
"西方的丙烷价格走软,汽油需求也回落,"一名交易商称,因这些因素曾令亚洲石脑油利润率承压.
由于在部分亚洲炼厂,液化石油气可以替代5-15%的石脑油原料,因此石脑油的价格必需具有竞争力.
西方汽油需求走软,意味着石脑油买兴减弱.这可能促使欧洲增加石脑油出口,部分会出口到亚洲.
另一方面,亚洲的石脑油需求继续呈现良性状态.
韩国LG化学购买了至少一船6月上旬到货的油品,使其本周的总购买量增加到至少10万吨.
成本加运费价(C&F)较日本报价的升水可能在每吨20美元区间.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1025.00 -1.00 -0.10 1026.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 111.53 -0.11 -0.10 111.64
97号现货汽油GL97-SIN 135.70 -0.70 -0.51 136.40
95号现货汽油GL95-SIN 134.20 1.35 1.02 132.85
92号现货汽油GL92-SIN 128.90 0.35 0.27 128.55 (完)
--编译 李春喜;审校 王洋
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。