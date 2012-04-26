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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 22:02 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油跨月升水持坚,因需求继续强劲

路透新加坡4月26日电---亚洲石脑油跨月升水周四连续第四个交易日持坚于18.00美元,较一个月之前高约6%,因需求继续持坚.

但6月上半月利润率触及每吨129.73美元,为三个月最低.

"西方的丙烷价格走软,汽油需求也回落,"一名交易商称,因这些因素曾令亚洲石脑油利润率承压.

由于在部分亚洲炼厂,液化石油气可以替代5-15%的石脑油原料,因此石脑油的价格必需具有竞争力.

西方汽油需求走软,意味着石脑油买兴减弱.这可能促使欧洲增加石脑油出口,部分会出口到亚洲.

另一方面,亚洲的石脑油需求继续呈现良性状态.

韩国LG化学购买了至少一船6月上旬到货的油品,使其本周的总购买量增加到至少10万吨.

成本加运费价(C&F)较日本报价的升水可能在每吨20美元区间.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1025.00 -1.00 -0.10 1026.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 111.53 -0.11 -0.10 111.64

97号现货汽油GL97-SIN 135.70 -0.70 -0.51 136.40

95号现货汽油GL95-SIN 134.20 1.35 1.02 132.85

92号现货汽油GL92-SIN 128.90 0.35 0.27 128.55 (完)

--编译 李春喜;审校 王洋

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