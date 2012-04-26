〔国际油市〕亚洲燃料油下滑,因库存上升且进口料增加

路透新加坡4月26日电---亚洲燃料油市场周四稍稍下滑,因库存上升且预计未来一个月进口增加.

固定价格合约的卖亚也令价格受到抑制,尽管原油价格走升.近月5月380-cst燃料油成交量接近20万吨,5月180-cst燃料油互换成交超过10万吨.

5月燃料油裂解价差贴水走阔0.44美元至每桶较迪拜原油贴水4.30美元,表明利润率进一步缩小.

新加坡陆上燃料油库存升至两周高位1,923.1万桶,因自西方的进口量增多.

IE数据显示,西方的进口接近50万吨,几乎相当于过去两周的总和.

库存水平或将保持住,甚至是攀升,因未来一个月来自西方的流入量预计将增至稍低于350万吨的水平.

印度的Mangalore and Refinery and Petrochemicals(MRPL)周四重启了其位于该国南部的一座日产能30万桶的炼厂.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $726.75 $1.50 0.21 $725.25

现货380CST燃料油 FO380-SIN $718.00 $1.70 0.24 $716.30

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $724.00 $4.00 0.56 $720.00

380CST船用燃料油升水 $6.00 $2.30 62.16 $3.70

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $1.65 $0.00 0.00 $1.65

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.75 -$0.05 -1.79 $2.80

(完)