〔国际油市〕亚洲燃料油下滑,因库存上升且进口料增加

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡4月26日电---亚洲燃料油市场周四稍稍下滑,因库存上升且预计未来一个月进口增加.
固定价格合约的卖亚也令价格受到抑制,尽管原油价格走升.近月5月380-cst燃料油成交量接近20万吨,5月180-cst燃料油互换成交超过10万吨.
5月燃料油裂解价差贴水走阔0.44美元至每桶较迪拜原油贴水4.30美元,表明利润率进一步缩小.
新加坡陆上燃料油库存升至两周高位1,923.1万桶,因自西方的进口量增多.
IE数据显示,西方的进口接近50万吨,几乎相当于过去两周的总和.
库存水平或将保持住,甚至是攀升,因未来一个月来自西方的流入量预计将增至稍低于350万吨的水平.
印度的Mangalore and Refinery and Petrochemicals(MRPL)周四重启了其位于该国南部的一座日产能30万桶的炼厂.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN $726.75 $1.50 0.21 $725.25
现货380CST燃料油 FO380-SIN $718.00 $1.70 0.24 $716.30
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $724.00 $4.00 0.56 $720.00
380CST船用燃料油升水 $6.00 $2.30 62.16 $3.70
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $1.65 $0.00 0.00 $1.65
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.75 -$0.05 -1.79 $2.80
(完)
--编译 王洋;审校 吴云凌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。