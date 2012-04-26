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市场报道 | 2012年 4月 26日 星期四 21:44 BJT

〔美国股市〕开盘持平,之前公布的初请失业金数据逊于预期

路透纽约4月26日电---美国股市周四开盘持平,稍早公布的一周初请失业金人数高于预期,再次说明经济成长步伐可能在放慢.

道琼工业指数.DJI开盘跌10.98点,或0.08%至13,079.74点.标准普尔500指数.SPX跌3.11点,或0.22%至1,387.58点.Nasdaq综合股价指数.IXIC跌1.22点,或0.04%至3,028.41点.(完)

--编译 吴云凌;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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