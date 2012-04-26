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市场报道 | 2012年 4月 26日 星期四 21:53 BJT

〔美国热股〕惠而浦盘初上涨,此前公司公布季度获利高于预期

路透4月26日电---惠而浦(Whirlpool)(WHR.N)公布季度获利高于预期,因上调价格及削减成本扶助公司应对欧洲及北美地区需求疲软的影响.

周四早盘交易中,该公司股价升0.66%,至69.35美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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