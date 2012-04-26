〔欧股业绩〕菲亚特第一季净利超预期,但欧洲业务低迷

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透米兰4月26日电---美国克莱斯勒的控股公司意大利汽车制造商菲亚特FIA.MI宣布,第一季欧洲市场营收下滑13.1%,但在美国市场的强劲销售抵消了前者的影响.
包括克莱斯勒在内,菲亚特集团营业利润为8.66亿欧元,高于分析师预估的8.45亿欧元.
克莱斯勒的热销抵消了菲亚特在欧洲的颓势.菲亚特在欧洲的当季营业亏损2.07亿欧元,上年同期营业亏损为1.06亿欧元.
周四稍早,克莱斯勒公布其2009年申请破产以来的最佳季度获利,受益于其汽车销量增长33%.其季度净利为4.73亿美元,高于之前的1.16亿美元.
至1330GMT,菲亚特股价下滑3.5%至3.80欧元.(完)
--编译 王洋;审校 吴云凌
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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