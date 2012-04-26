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货币新闻 | 2012年 4月 26日 星期四 22:09 BJT

〔表格〕美国3月成屋待完成销售指数较上月增长4.1%,预估为增长1.0%

路透4月26日电---全美不动产协会(NAR)周四公布,美国3月成屋待完成销售指数较上月增长4.1%.

美国3月成屋待完成销售同比增长12.8%.

3月 2月 前值 11年3月

指数 101.4 97.4 96.5 89.9

3月 2月 前值 12年3月/11年3月

变动(%) 4.1 0.4 -0.5 12.8

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--编译 母红;审校 利棣儿

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