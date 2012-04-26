〔表格〕美国财政部标售七年期公债得标利率为1.347%,投标倍数为2.83

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透华盛顿4月26日电---美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 1.347%
中值 1.307%
低值 1.250%
价格/得标
价格 99.354100
高值得标比率 64.06%
投标倍数 2.83
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 29,000,047,600
总投标 82,145,379,600
竞争性投标得标 28,963,068,000
非竞争性投标得标 11,979,600
FED附加 779,153,800
初级市场交易商投标 58,451,000,000
初级市场交易商得标 12,777,548,000
直接投标 10,057,000,000
直接投标得标 5,110,000,000
间接投标 13,600,400,000
间接投标得标 11,075,520,000
发行细节
发行日 2012/04/30
到期日 2019/04/30
CUSIP码 912828ST8
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。