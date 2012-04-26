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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 01:11 BJT

〔表格〕美国财政部标售七年期公债得标利率为1.347%,投标倍数为2.83

路透华盛顿4月26日电---美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 1.347%

中值 1.307%

低值 1.250%

价格/得标

价格 99.354100

高值得标比率 64.06%

投标倍数 2.83

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,000,047,600

总投标 82,145,379,600

竞争性投标得标 28,963,068,000

非竞争性投标得标 11,979,600

FED附加 779,153,800

初级市场交易商投标 58,451,000,000

初级市场交易商得标 12,777,548,000

直接投标 10,057,000,000

直接投标得标 5,110,000,000

间接投标 13,600,400,000

间接投标得标 11,075,520,000

发行细节

发行日 2012/04/30

到期日 2019/04/30

CUSIP码 912828ST8

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 于春红

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