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债券 | 2012年 4月 26日 星期四 22:31 BJT

〔美国热股〕穆迪早盘下跌,此前公布业绩超华尔街预期

路透4月26日电---评级机构穆迪(MCO.N)业绩超华尔街预期,因企业发债规模增加,令公司第一季利润增加近12%.

周四早盘交易中,该公司股价下跌约1.3%,至41.42美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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