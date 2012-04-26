〔国际油市〕5月12日止四周OPEC石油日均出口料将下降2万桶--分析师

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透伦敦4月26日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至5月12日的四周内,石油日均出口料将下降2万桶.
根据Oil Movements提供的最新数据,截至5月12日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将降至2,413万桶,截至4月14日止四周每日原油出口量为2,415万桶.
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.
OPEC在去年12月14日会议上就每日3,000万桶的产量目标达成一致,为三年来首个新供应协议.
消息人士称,在4月初的月报中,OPEC报告3月日产量增至3,131万桶,较产量上限高出131万桶,尽管伊朗减产.(完)
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--编译 于春红;审校 母红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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