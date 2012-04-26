〔欧洲汇市〕英镑兑美元回升至七个多月高位,但后市涨幅或受限

* 英镑兑美元升至1.6208美元

* 英镑摆脱英国经济萎缩的影响

* 但经济仍然脆弱,英镑涨势或受限

* 英国央行委员威尔称GDP数据疲软令量化宽松机率增加

路透伦敦4月26日电---英镑兑美元周四触及七个多月来最高,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)决策者保留推出更多货币宽松政策的可能性.

美国态度带来的影响超过了对英国陷入衰退引发的余波.

英镑兑一揽子货币同样追平两年半高位,扳回上日录得的跌幅.此前数据显示,英国2012年首季经济再度萎缩,令英镑下挫.

分析师表示,近期数据和调查显示出英国经济正在改善,限制了衰退消息带来的影响,并保持了英镑作为欧元替代货币的吸引力.全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周四公布调查显示,英国3月NATIONWIDE消费者信心指数升至九个月最高. [ID:nSB1511740]

"英镑显示出很强的韧性,在一定程度上摆脱了国内生产总值(GDP)数据带来的影响,"ETX Capital首席外汇经纪员Richard Wiltshire说.

英镑兑美元GBP=D4一度升至去年9月初以来最高水平1.6208美元,随后回落至1.6188美元.

欧元兑英镑EURGBP=D4日内持平于0.8175英镑.在上日英国公布GDP数据后,欧元走强,今日则小幅回落,跌向0.8143英镑的近来20个月低点.

投资者对欧元态度仍旧谨慎,因担心西班牙和其它欧元区国家的债务问题以及荷兰和法国的政治不确定性.

但交易商称存在欧元相关期权需求,企业也在0.8150英镑下方挂出买单,短期或限制欧元跌势.

英镑贸易加权指数=GBP升至83.3,追平周二所及的2009年8月来高位.

自上周英国央行公布会议记录降低5月进一步放宽货币政策机率以来,英镑表现一直良好.

部分分析师认为英国经济正在复苏,第一季GDP数据或被上修.但其它人则警告英国经济依然脆弱,尤其因为该国与欧元区紧密的贸易联系,并称这可能限制英镑走强空间.

无法排除英国推出更多量化宽松政策的前景,英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)周四表示,GDP数据令人失望,并增加了推出更多量化宽松政策的可能性.(完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

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