〔欧元债市〕疲软数据提振德债大涨,市场关注意大利公债标售

* 避险德债涨至纪录高位附近

* 经济成长相关忧虑或削弱二线国家撙节动力

* 意大利62.5亿欧元公债标售料将推高公债收益率

路透伦敦4月26日电---德国公债价格周四上涨,此前公布的经济景气数据逊于预期,令经济疲软或令欧元区债务危机恶化的忧虑重燃.

鉴于欧元区最弱的主权国家本已很难推动经济成长至足以减少债务负担的程度,数据显示,人气恶化提振对避险德债的需求,并令投资者焦点转向周五意大利的公债标售.

"二线国家债务水平、赤字水平居高不下,没有人愿意投资于这些国家...这是个恶性循环,"Daiwa Capital Markets研究主管Chris Scicluna说.

10年期意大利公债收益率(殖利率)IT10YT=TWEB逆转此前涨幅,日内收平于5.65%.随着公债标售临近,收益率料将走升,因非意大利投资者需求持续枯竭.

围绕经济成长的谨慎情绪重燃,推升德债期货FGBLc1上涨,收报140.92,日内升72个跳动点,接近周一所及纪录高位141.37.

尽管荷兰看似接近达成预算协议,将缓解对该国政府解散的忧虑,但对德国公债的需求并未减少.荷兰政府解散一事本周稍早时曾令市场动荡.

10年期荷兰公债收益率NL10YT=TWEB跌8个基点至2.25%,该国政界人士接近达成协议,将进一步平息对大选前不确定性冗长的忧虑.

指标10年期德债收益率DE10YT=TWEB跌5个基点至1.68%,略高于1.55%附近的纪录低点.

意大利周五最多标售62.5亿欧元公债,将被各资产类别投资者视为对市场是否认为债务危机会加剧的重要测试.

交易商称,意大利和西班牙公债市场交投非常淡静,主要受短线投资者带动.直至意大利公布标债结果,许多投资者可能将一直持观望态度.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

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