〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨,受助于天气忧虑

路透4月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周四收涨,录得一周来最大单日涨幅,交易商称,市场忧虑美国中西部天气转冷可能阻碍作物生长.

另一方面,对美国大平原气温骤升的忧虑刺激对堪萨斯城交易所硬红冬麦期货的买盘.

根据Commodity Weather Group提供的信息,大平原西南部的高温影响西得克萨斯硬红冬麦的抽穗,该地区周三的气温已达到100-110华氏度.

预报显示,中西部地区天气将转冷,密西根和俄亥俄州,以及印第安纳州北部部分地区周末将出现霜冻.Commodity Weather Group估计,10%的软红冬麦作物可能因霜冻而受损.

交易商称,市场还担忧俄罗斯和卡萨克斯坦天气变得干热可能损及部分作物.

美国农业部称,上周出口销售小麦744,100吨,高于40-65万吨的预期.

国际谷物理事会称,调降2012/13年全球小麦产量预期500万吨,至6.76亿吨.上年全球小麦产量为6.95亿吨.

CBOT-5月软红冬麦期货WK2收高9-1/2美分,报每蒲式耳6.26美元.

CBOT小麦预估成交量为98,293口.(完)

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