〔全球金市〕金价攀升1%,受助于期权相关买盘

* 期权相关买盘和放宽政策希望推高金价

* 金价连涨第三日,成交量反弹

路透纽约/伦敦4月26日电---金价周四攀升1%,受助于期权相关买盘,另外在昨日美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克称美联储准备采取进一步举措刺激经济后,投资者风险意愿普遍增强.

金价连涨第三日,因美国股市在令人鼓舞的公司业绩和强劲楼市数据的推动下上扬.

交易商称,黄金买盘重现市场,因在COMEX-5月黄金期权昨日到期后,对标的期货平仓的压力暂时消退.

Capfeather Brokerage Group的衍生品经纪商Thomas Philippides表示,"期权到期后,波动性可能暂时增加,因投资者短期内有更大的杠杆,可以以较低的期权金购买更多期权."

1830GMT,现货金XAU=涨0.8%,至每盎司1,657.69美元.

美国6月期金GCM2结算价升18.20美元,报1,660.50美元.

路透初步数据显示,成交量低于30日均值,但继续从上周五跌至年内最低后反弹.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCM2 1660.50 18.20 1.1 1642.50 1662.00 112,358

COMEX白银期货 SIK2 31.207 0.851 2.8 30.595 31.260 40,868

COMEX铂金期货 PLN2 1570.20 22.90 1.5 1552.50 1574.20 5,480

COMEX钯金期货 PAM2 672.65 17.55 2.7 656.25 674.80 2,501

现货金 XAU= 1657.69 13.71 0.8 1642.58 1660.60

现货银 XAG= 31.150 0.460 1.5 30.680 31.410

现货铂金 XPT= 1566.75 20.75 1.3 1553.00 1568.49

现货钯金 XPD= 669.22 11.64 1.8 658.88 670.75

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 母红;审校 于春红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=