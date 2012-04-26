〔金属期市〕铜价升至逾两周最高位,因经济展望更加乐观且动能强劲

* 铜价连续第三个交易日上涨

* 铜价升逾200日移动均线阻力位

* 现货铜较三个月期铜的升水为103美元

路透纽约/伦敦4月26日电---铜价周四升至逾两周最高位,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)的经济展望更加乐观,而且铜的技术动能强劲,铜价可能将回升向今年高位.

铜价连续第三个交易日上涨,延续前一交易日的涨势,当天美联储预计未来几季美国经济温和成长,然后会逐步加快.美联储还称,若美国经济趋于疲软,联储会毫不犹豫地祭出新一轮购买债券政策.

铜价升逾两道技术阻力位,一是100日移动均线切入位每磅3.72美元(或者每吨8,162美元),一是200日移动均线切入位每磅3.76美元(或每吨8,225美元).

芝加哥Kingsview Financial交易主管Matthew Zeman称,市场如能守在200日移动均线上方,应将吸引更多买家,并再次挑战4美元附近的今年交易区间的高端.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3收报每吨8,322美元,周三尾盘报8,205美元.今日盘后交易中扩大涨势,报8,340美元,为4月10日以来最高水准.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月期货合约HGN2跳涨6.60美分,或1.8%,报每磅3.7735美元,盘中交投区间介于3.6960至3.7845美元,后者为4月10日创下的另一高位.

汤森路透初步数据显示,COMEX期铜成交再次放量,纽约尾盘时超过10.1万口,较30天均值高出逾40%.

经济数据好坏不一似乎为美联储亮丽的经济展望笼上了一层阴云.

全美不动产协会(NAR)公布,美国3月成屋待完成销售指数升至近两年高点,同时上周初请失业金人数降幅低于预期.[US-ECI-CLN]

同时路透调查显示,多数大型华尔街机构的分析师认为,美联储推出新一轮货币刺激政策以提振经济的可能性不到三分之一.[ID:nSB1511698]

"对经济的信心回到市场,支撑了欧元和基本金属,"德国商业银行分析师Eugen Weinberg称.

现货铜较三个期铜的升水升至103美元,接近上周触及的2008年8月以来最高位114美元.

现货市场的紧张状况反应为注销仓单与LME总库存之比处于八年高位42.32%,LME总库存接近2008年底以来的最低位.

"注销仓单处于数年高点,这显示未来数周和数月将有更多流出,这再次支撑了铜市,"Eugen Weinberg表示.

一些交易商和分析师称,这一情况是由人为供应紧缩导致的,因一些大型交易机构在LME控制了大量部位.

LME三个月期铝CMAL3收高11美元,报每吨2,086美元,三个月期锌CMZN3涨29.50美元,报2,035美元.

三个月期铅CMPB3升33美元,报每吨2,124美元,期锡CMSN3涨385美元,报22,310美元,期镍CMNI3上扬595美元,报18,200美元.

以下为1804 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 377.55 7.55 +2.04 343.60 9.88

LME期铝 2086.00 11.00 +0.53 2020.00 3.27

LME期铜 8320.00 115.00 +1.40 7600.00 9.47

LME期铅 2121.00 30.00 +1.43 2035.00 4.23

LME期镍 18200.00 595.00 +3.38 18710.00 -2.73

LME期锡 22310.00 385.00 +1.76 19200.00 16.20

LME期锌 2037.00 31.50 +1.57 1845.00 10.41

上海期铝 16180.00 35.00 +0.22 15845.00 2.11

上海期铜 58290.00 700.00 +1.22 55360.00 5.29

上海期锌 15595.00 95.00 +0.61 14795.00 5.41

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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