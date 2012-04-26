〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,因向中国的出口销售强劲

路透4月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)旧作大豆期货周四收高,因向中国的出口销售庞大及南美作物前景减弱.

受价差利好带动,近月5月合约较新作11月合约升水近20美分,交易商买入5月SK2等旧作合约,卖出11月SX2等新作合约.

美国农业部周度出口销售报告显示,截止周四的一周净出口美国大豆总计1,409,300吨,高于900,000-1,250,000吨的预估区间.

美国农业部出口销售报告显示,向中国出售的旧作大豆总计603,800吨,新作大豆总计185,700吨.

根据Commodity Weather Group,未来几周美国中西部的间歇性零星降雨将减慢玉米和大豆的播种速度,但预料不会带来重大影响.Commodity Weather Group亦表示,预期周末中西部北部和东部的霜冻天气只会对作物造成轻微损害.

欧洲交易商表示,台糖公司一次23,000吨美国玉米及12,000美国大豆的标购中,拒绝了所有卖方出价.此次标购在周四结束.

5月合约高于所有移动均线.九天相对强弱指标为73.

CBOT-5月大豆期货SK2收升7-3/4美分,报14.81-1/4美元.

5月豆粕合约SMK2收高5.7美元,报每短吨419.6美元.5月豆油合约BOK2收低0.28美分,收报每磅55.37美分.

今日CBOT预估大豆成交量为283,401口,豆油成交量为172,110口,豆粕成交量为101,376口.

以下为CBOT农产品期货在1910 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 624.00 13.00 2.1% -3.5%

CBOT大豆Sc1 1481.25 7.75 0.5% 23.6%

CBOT豆粕SMc1 419.60 5.70 1.4% 35.6%

CBOT豆油BOc1 55.37 -0.28 -0.5% 6.3%

CBOT小麦Wc1 626.00 9.50 1.5% -4.1%

CBOT稻米RRc1 1542.00 -32.50 -2.1% 5.6%

EU小麦BL2H0 211.00 -1.50 -0.7% 4.2%

NYMEX原油期货CLc1 104.55 0.43 0.4% 5.8%

道琼工业指数.DJI 13,208 118 0.9% 8.1%

现货金XAU= 1656.16 12.18 0.7% 5.9%

欧元/美元EUR= 1.3235 0.0015 0.1% 2.2%

美元指数.DXY 78.9400 -0.0740 -0.1% -1.5%

波罗的海

干散货指数.BADI 1148 11 1.0% -33.9%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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