版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 05:34 BJT

〔美股业绩〕亚马逊第一季业绩优于分析师预估,股价盘后劲扬

路透4月26日电---全球最大网络零售商亚马逊(AMZN.O)周四公布的第一季获利优于分析师最高预估,因该公司使成本受到控制,此业绩带动其股价在盘后交易中上涨近10%.

亚马逊公布,第一季净利降至1.30亿美元,稀释后合每股盈余(EPS)0.28美元,上年同期分别为2.01亿美元和0.44美元.今年第一季EPS远优于分析师平均预计的0.07美元.

第一季营收为131.8亿美元,较上年同期增长34%,优于分析师预计的129亿美元.营运收入为1.92亿美元,上年同期为3.22亿美元.

亚马逊股价在周四盘后交易中升至215美元,此前收盘时报195.99美元.(完)

浏览美股业绩相关新闻,请点选[US-RES-CMN];其他企业财报相关新闻请点选[RES|RESF-CMN]

--编译 于春红;审校 利棣儿

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐