〔美股业绩〕亚马逊第一季业绩优于分析师预估,股价盘后劲扬

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透4月26日电---全球最大网络零售商亚马逊(AMZN.O)周四公布的第一季获利优于分析师最高预估,因该公司使成本受到控制,此业绩带动其股价在盘后交易中上涨近10%.
亚马逊公布,第一季净利降至1.30亿美元,稀释后合每股盈余(EPS)0.28美元,上年同期分别为2.01亿美元和0.44美元.今年第一季EPS远优于分析师平均预计的0.07美元.
第一季营收为131.8亿美元,较上年同期增长34%,优于分析师预计的129亿美元.营运收入为1.92亿美元,上年同期为3.22亿美元.
亚马逊股价在周四盘后交易中升至215美元,此前收盘时报195.99美元.(完)
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--编译 于春红;审校 利棣儿
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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