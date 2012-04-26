〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续涨12日,因巴拿马型船运费走强

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透4月26日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第12日上涨,主要受巴拿马型船舶运费上涨带动.
波罗的海乾散货运价指数微升11点或0.97%,至1,148点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨2.07%,日均获利达13,798美元,再创年内新高.
"巴拿马型船舶市场本周跃升,因两个半球的运费率都上涨,"经纪商Fearnleys的一周报告称.
轻便型船舶日均获利呈上行趋势,持续创年内新高8,775美元.超轻便型船舶涨至11,471美元.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.59%至1,505点.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。