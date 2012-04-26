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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 06:49 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续涨12日,因巴拿马型船运费走强

路透4月26日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第12日上涨,主要受巴拿马型船舶运费上涨带动.

波罗的海乾散货运价指数微升11点或0.97%,至1,148点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨2.07%,日均获利达13,798美元,再创年内新高.

"巴拿马型船舶市场本周跃升,因两个半球的运费率都上涨,"经纪商Fearnleys的一周报告称.

轻便型船舶日均获利呈上行趋势,持续创年内新高8,775美元.超轻便型船舶涨至11,471美元.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.59%至1,505点.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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