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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 06:43 BJT

《综述》美国上周初请失业金人数仅略有降低,暗示就业复苏遇阻

* 美国上周初请失业金人数减少1,000人至38.8万人

* 分析师曾预计初请失业金人数料降至37.5万人

* 3月成屋待完成销售指数较上月增长4.1%

路透华盛顿4月26日电---美国上周初请失业金人数小幅下跌,但仍高于今年稍早的水平,暗示就业市场改善陷入停滞.

美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数减少1,000人,为38.8万人.

"这是一个令人失望的数字,并提供了就业市场持续失去动能的更多佐证."Western Union Business Solutions驻华盛顿分析师Joe Manimbo表示.

接受路透调查的分析师预计初请失业金人数将降至375,000人.

不过,另一份报告为楼市复苏带来新希望.自2007-2009年经济衰退以来,楼市成为拖累整体经济成长的因素.

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