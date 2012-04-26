《综述》美国上周初请失业金人数仅略有降低,暗示就业复苏遇阻

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 美国上周初请失业金人数减少1,000人至38.8万人
* 分析师曾预计初请失业金人数料降至37.5万人
* 3月成屋待完成销售指数较上月增长4.1%
路透华盛顿4月26日电---美国上周初请失业金人数小幅下跌,但仍高于今年稍早的水平,暗示就业市场改善陷入停滞.
美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数减少1,000人,为38.8万人.
"这是一个令人失望的数字,并提供了就业市场持续失去动能的更多佐证."Western Union Business Solutions驻华盛顿分析师Joe Manimbo表示.
接受路透调查的分析师预计初请失业金人数将降至375,000人.
不过,另一份报告为楼市复苏带来新希望.自2007-2009年经济衰退以来,楼市成为拖累整体经济成长的因素.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。