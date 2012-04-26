《综述》美国上周初请失业金人数仅略有降低,暗示就业复苏遇阻

* 美国上周初请失业金人数减少1,000人至38.8万人

* 分析师曾预计初请失业金人数料降至37.5万人

* 3月成屋待完成销售指数较上月增长4.1%

路透华盛顿4月26日电---美国上周初请失业金人数小幅下跌,但仍高于今年稍早的水平,暗示就业市场改善陷入停滞.

美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数减少1,000人,为38.8万人.

"这是一个令人失望的数字,并提供了就业市场持续失去动能的更多佐证."Western Union Business Solutions驻华盛顿分析师Joe Manimbo表示.

接受路透调查的分析师预计初请失业金人数将降至375,000人.