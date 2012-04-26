〔日本数据〕3月全国核心CPI较上年同期上升0.2%,略超预期

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透东京4月27日电---日本总务省周五公布,3月全国核心CPI较上年同期上涨0.2%,因能源成本上涨,但分析师称该国仍远未摆脱通货紧缩.
日本3月全国核心CPI的市场预估中值为上升0.1%,2月为上升0.1%.该数据纳入了油品价格,但扣除价格动荡的新鲜水果、蔬菜及海产品.
3月扣除食品与能源的核心CPI较上年同期下降0.5%.
4月东京地区核心CPI较上年同期下降0.5%,市场预估为下降0.4%;3月为下降0.3%.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。