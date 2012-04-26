〔日本数据〕3月全国核心CPI较上年同期上升0.2%,略超预期

路透东京4月27日电---日本总务省周五公布,3月全国核心CPI较上年同期上涨0.2%,因能源成本上涨,但分析师称该国仍远未摆脱通货紧缩.

日本3月全国核心CPI的市场预估中值为上升0.1%,2月为上升0.1%.该数据纳入了油品价格,但扣除价格动荡的新鲜水果、蔬菜及海产品.