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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 07:49 BJT

〔日本数据〕3月全国核心CPI较上年同期上升0.2%,略超预期

路透东京4月27日电---日本总务省周五公布,3月全国核心CPI较上年同期上涨0.2%,因能源成本上涨,但分析师称该国仍远未摆脱通货紧缩.

日本3月全国核心CPI的市场预估中值为上升0.1%,2月为上升0.1%.该数据纳入了油品价格,但扣除价格动荡的新鲜水果、蔬菜及海产品.

3月扣除食品与能源的核心CPI较上年同期下降0.5%.

4月东京地区核心CPI较上年同期下降0.5%,市场预估为下降0.4%;3月为下降0.3%.

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