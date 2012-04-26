〔金砖国家〕4月26日股汇市收盘纵览

路透4月27日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.43%,报1,015.94点.

中国股市:中国股市沪综指小幅收低,股指维持在2,400点上方窄幅震荡.政策松动预期继续支撑大盘,隔夜海外商品上涨令盘中有色煤炭等资源类股走势活跃,分析人士认为,市场面流动性的持续改善改善,有助于后市继续保持震荡盘升走势.沪综指.SSEC收报2,404.697点,跌2.116点,或0.09%;今日上海A股成交额微降至1,046亿元人民币,上交易日为1,128亿元..[.SSCN]

香港股市:香港股市量缩收升,受中国联通大涨4%协助,此前中国联通(0762.HK)(CHU.N)公布首季净利同比猛增近六倍,财报消息推动个股大幅波动.美国联邦储备理事会(美联储,FED)重申了支持增长的政策立场,提振风险资产上涨,由于成交量较均值低15%,一定程度上放大了价格波动.恒生指数.HSI收盘升0.8%,至20,809.7.恒生国企指数.HSCE收高0.9%,至10,911.6.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS 小幅收跌.美联储会议未改温和政策立场,打压海外美元,并触发人民币中间价创汇改来新高.不过受制于较强客盘美元需求,即期汇价盘中交投远低于中间价水平,且在午盘后段转跌.中间价跳空高开,除了与海外美元走势相关外,北京一银行交易员表示,央行也意在通过中间价指引,增加汇价波动区间.而从技术角度分析,欧元仍有上行空间.预计美指将续承压,未来一周中间价还有上行的可能性.[CNY/CN][ID:nSB1513538]

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印度股市:主要股指连续第二天下跌,因投资者对近期表现较好的个股获利了结,例如Hero MotoCorp.此举显示出标准普尔下调印度评级展望后,投资者谨慎情绪加重.指标BSE指数.BSESN收低0.12%至17,130.67点.[.BO][ID:nL3E8FQ61R]

印度汇市:陷入区间波动,近期下跌后处于盘整.原油进口商有选择性需求.不过交易商警告称,印度卢比近期可能继续承压.印度卢比兑美元INR=D2收报52.55/56,日内波动区间在52.4250至52.65.周三时报52.54/55.[INR/][ID:nL3E8FQ5RS]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,574.610点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.58%至831.74点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.24%至29.3159;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.01%,报38.76.

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巴西股市:拉丁美洲股市在震荡交投中上涨,受巴西和墨西哥企业公布的一系列财报推动.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高0.72%至62,198.06点.[ID:nL2E8FQESN]

巴西汇市:美国就业数据显示该国复苏降温,给拉丁美洲各市场带来压力.美国是拉丁美洲的重要贸易伙伴之一.同时,巴西央行最新会议记录显示,该国未来可能还会降息.巴西雷亚尔兑美元BRBY下滑0.18%至1.8853.[ID:nL2E8FQCY7]

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南非股市:上扬,此前金价上涨带动AngloGold Ashanti(ANGJ.J)等黄金生产商类股.但今年领涨的个股出现下跌,令涨势受限.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.75%至30,247.51点.综合指数.JALSH收涨0.65%至34,251.43点.[.J] [ID:nL6E8FQESF]

南非汇市:南非兰特兑美元收低,此前交易商在周末长假前结清头寸.截至1603GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3跌0.6%,报7.79.[ZAR/][ID:nL6E8FQES7]