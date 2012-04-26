〔金砖国家〕4月26日股汇市收盘纵览

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透4月27日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.43%,报1,015.94点.
中国股市:中国股市沪综指小幅收低,股指维持在2,400点上方窄幅震荡.政策松动预期继续支撑大盘,隔夜海外商品上涨令盘中有色煤炭等资源类股走势活跃,分析人士认为,市场面流动性的持续改善改善,有助于后市继续保持震荡盘升走势.沪综指.SSEC收报2,404.697点,跌2.116点,或0.09%;今日上海A股成交额微降至1,046亿元人民币,上交易日为1,128亿元..[.SSCN]
香港股市:香港股市量缩收升,受中国联通大涨4%协助,此前中国联通(0762.HK)(CHU.N)公布首季净利同比猛增近六倍,财报消息推动个股大幅波动.美国联邦储备理事会(美联储,FED)重申了支持增长的政策立场,提振风险资产上涨,由于成交量较均值低15%,一定程度上放大了价格波动.恒生指数.HSI收盘升0.8%,至20,809.7.恒生国企指数.HSCE收高0.9%,至10,911.6.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS 小幅收跌.美联储会议未改温和政策立场,打压海外美元,并触发人民币中间价创汇改来新高.不过受制于较强客盘美元需求,即期汇价盘中交投远低于中间价水平,且在午盘后段转跌.中间价跳空高开,除了与海外美元走势相关外,北京一银行交易员表示,央行也意在通过中间价指引,增加汇价波动区间.而从技术角度分析,欧元仍有上行空间.预计美指将续承压,未来一周中间价还有上行的可能性.[CNY/CN][ID:nSB1513538]
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印度股市:主要股指连续第二天下跌,因投资者对近期表现较好的个股获利了结,例如Hero MotoCorp.此举显示出标准普尔下调印度评级展望后,投资者谨慎情绪加重.指标BSE指数.BSESN收低0.12%至17,130.67点.[.BO][ID:nL3E8FQ61R]
印度汇市:陷入区间波动,近期下跌后处于盘整.原油进口商有选择性需求.不过交易商警告称,印度卢比近期可能继续承压.印度卢比兑美元INR=D2收报52.55/56,日内波动区间在52.4250至52.65.周三时报52.54/55.[INR/][ID:nL3E8FQ5RS]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,574.610点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.58%至831.74点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.24%至29.3159;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.01%,报38.76.
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巴西股市:拉丁美洲股市在震荡交投中上涨,受巴西和墨西哥企业公布的一系列财报推动.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高0.72%至62,198.06点.[ID:nL2E8FQESN]
巴西汇市:美国就业数据显示该国复苏降温,给拉丁美洲各市场带来压力.美国是拉丁美洲的重要贸易伙伴之一.同时,巴西央行最新会议记录显示,该国未来可能还会降息.巴西雷亚尔兑美元BRBY下滑0.18%至1.8853.[ID:nL2E8FQCY7]
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南非股市:上扬,此前金价上涨带动AngloGold Ashanti(ANGJ.J)等黄金生产商类股.但今年领涨的个股出现下跌,令涨势受限.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.75%至30,247.51点.综合指数.JALSH收涨0.65%至34,251.43点.[.J] [ID:nL6E8FQESF]
南非汇市:南非兰特兑美元收低,此前交易商在周末长假前结清头寸.截至1603GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3跌0.6%,报7.79.[ZAR/][ID:nL6E8FQES7]
--编译 洪曦;审校 程琳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。