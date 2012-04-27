〔表格〕日本3月零售销售较上年同期增长10.3%,预估为增长9.8%

标题新闻：德国财长预计今天的欧元集团会议不会对希腊问题达成最终协议--发言人
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京4月27日电---日本政府周五公布的数据显示,3月零售销售较上年同期增长10.3%,高于市场预期中值的增长9.8%,且为1997年3月以来的最大增幅.
3月零售销售经季节调整后较上月下滑1.2%.
以下为数据细节,部分前值经修正,括号中为分析师预估中值:
零售销售 3月 2月 1月
----------------------------------------------------------
与上年同期相较(%) 10.3 (+9.8) +3.4 +1.8
与上月相较(%) -1.2 +2.0 +3.1
----------------------------------------------------------
(完)
参看更多表格细节,可点选经济产业省网站,网址为(here)
参看日本数据相关新闻,请点选[JP-ECI-CMN]
--编译 许娜;审校 戴素萍
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。