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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 08:08 BJT

〔表格〕日本3月零售销售较上年同期增长10.3%,预估为增长9.8%

路透东京4月27日电---日本政府周五公布的数据显示,3月零售销售较上年同期增长10.3%,高于市场预期中值的增长9.8%,且为1997年3月以来的最大增幅.

3月零售销售经季节调整后较上月下滑1.2%.

以下为数据细节,部分前值经修正,括号中为分析师预估中值:

零售销售 3月 2月 1月

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与上年同期相较(%) 10.3 (+9.8) +3.4 +1.8

与上月相较(%) -1.2 +2.0 +3.1

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(完)

参看更多表格细节,可点选经济产业省网站,网址为(here)

参看日本数据相关新闻,请点选[JP-ECI-CMN]

--编译 许娜;审校 戴素萍

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