〔美股业绩〕亚马逊第一季获利优于华尔街最高预估,股价盘后劲扬(更新版)

(新增细节)

* 股价扬升近15%

* 分析师表示,利润率看上去强劲

* 公司高层称,Kindle和数码内容销售稳健

路透4月26日电---全球最大网络零售商亚马逊(AMZN.O)周四公布的第一季获利优于分析师最高预估,因该公司控制住成本,并且在凭借新产品Kindle Fire平板电脑出售更多数码产品上取得初步成功.此业绩带动该公司股价扬升近15%.

亚马逊第一季获利比市场平均预估高出数倍,投资者为此欢呼雀跃,并称这家之前为扩张而大举支出的互联网巨头正在开始控制费用.

亚马逊的支出主要有三大领域:支持网上零售的运营中心;视频内容和其它媒体业务;云计算服务的基础设施.最新的冒险尝试之一则是推出与苹果(AAPL.O)iPad相竞争的Kindle Fire,一些分析师表示,该产品业绩可能是盈亏两平或者小有亏损.

亚马逊高层在电话会议中对分析师表示,很高兴见到数码内容产品的销售成长,Kindle和Kindle Fire旨在加速这一成长.

"最大的担忧在于利润率.很多投资者一直希望该公司可以证明,其所进行的这些投资能够发挥杠杆作用,"Caris & Co分析师Scott Tilghman称.

亚马逊目前的情况类似于"2004-2006年间我们看到的那样,当时该公司大搞投资,利润率缩水.随后的几年,利润率扩大,且营收加速.似乎该公司现在就是这种状况."

亚马逊股价在盘后交易时段攀涨至225美元,令该公司本已高企的估值进一步膨胀,市盈率(本益比)超过70倍.

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