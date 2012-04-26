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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 07:08 BJT

全球外汇市场4月27日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月26日(四)

2330 - 日本3月全国CPI和4月东京地区CPI

2330 - 日本3月所有家庭支出

2330 - 日本3月失业率和求才求职比

2350 - 日本3月工业生产

2350 - 日本3月零售销售

4月27日(五)

-- - 日本内阁会议,随后财务大臣安住淳举行记者会

-- - 日本央行举行为期一天的政策检视会议

0500 - 日本央行公布利率决定

0500 - 日本3月建筑订单与房屋开工

0600 - 德国5月GfK消费者信心指数

0600 - 德国3月进口物价

0645 - 法国3月消费者支出与生产者物价指数(PPI)

0700 - 瑞士4月KOF领先指标

0740 - 英国央行副总裁塔克参加欧盟执委会会议,主题为优化影子银行系统的治理

0800 - 意大利2月零售销售

1050 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧将在主题为"优化影子银行系统的治理"的高级别会议上,作主旨演讲

-- - 欧洲央行管理委员会成员莫尔许出席金融稳定委员会(FSB)的区域咨询工作组会议

-- - 欧盟预算小组会议

1230 - 美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值和雇佣成本指数

1355 - 汤森路透/密西根大学4月消费者信心指数终值

1430 - 美国4月20日当周ECRI领先指标

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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