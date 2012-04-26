全球外汇市场4月27日主要消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月26日(四)
2330 - 日本3月全国CPI和4月东京地区CPI
2330 - 日本3月所有家庭支出
2330 - 日本3月失业率和求才求职比
2350 - 日本3月工业生产
2350 - 日本3月零售销售
4月27日(五)
-- - 日本内阁会议,随后财务大臣安住淳举行记者会
-- - 日本央行举行为期一天的政策检视会议
0500 - 日本央行公布利率决定
0500 - 日本3月建筑订单与房屋开工
0600 - 德国5月GfK消费者信心指数
0600 - 德国3月进口物价
0645 - 法国3月消费者支出与生产者物价指数(PPI)
0700 - 瑞士4月KOF领先指标
0740 - 英国央行副总裁塔克参加欧盟执委会会议,主题为优化影子银行系统的治理
0800 - 意大利2月零售销售
1050 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧将在主题为"优化影子银行系统的治理"的高级别会议上,作主旨演讲
-- - 欧洲央行管理委员会成员莫尔许出席金融稳定委员会(FSB)的区域咨询工作组会议
-- - 欧盟预算小组会议
1230 - 美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值和雇佣成本指数
1355 - 汤森路透/密西根大学4月消费者信心指数终值
1430 - 美国4月20日当周ECRI领先指标
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
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--台湾....[TW/DIARYCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。