英国称死于重庆的伍德不是间谍

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦4月26日电---英国外交大臣黑格周四称，在重庆死亡的英国商人尼尔·伍德不曾是英国间谍。黑格此番表态旨在平息关于伍德死亡案的各种猜测。

伍德去年11月被发现死于重庆一家酒店的客房内，英国议会下院外交事务委员会要求黑格告知关于伍德死亡案英国政府还知道哪些信息，并解释关于媒体对伍德可能是英国间谍或者线人的猜测。

黑格在致外交事务委员会主席奥塔威（Richard Ottaway）的信中称：“英国政府长期秉持的政策是既不承认也不否认此类猜测，但是，鉴于（公众）对此事的极大兴趣，我破例确认伍德并未以任何形式受雇于英国政府，这一做法是适宜的。”

黑格称，伍德只是“偶尔与英国驻华使馆有接触，参加与他的商业业务有关的会议”。他并表示，英国驻重庆总领事馆之前并不知道伍德其人。

伍德的亲戚以及英国一名安全人员也否认伍德曾是间谍。（完）