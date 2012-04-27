〔中美关系〕盖特纳称中国政府如合作,将进一步向中国开放美国市场

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山4月26日电---美国财政部长盖特纳周四称，美国愿意向中国开放该国市场，称如果中方能在重大问题上取得进展，美方还会进一步向中国开放其技术。

盖特纳在下周中美战略经济对话于北京举行之前表示：“我们愿意继续在这些问题上取得进展，但我们这样做的能力，部分将取决于中国在对我们而言比较重要的问题上取得了多大的进展。”

他指出，中国金融系统仍由倾向于向大型国企放贷的大型国有银行主导，他敦促中国上调存款利率上限，提高中国居民的储蓄回报。

他在加利福尼亚联邦俱乐部（Commonwealth Club）讲话时称，提高存款利率将有助于降低中国居民的储蓄需求，增加他们的收入，同时还能提高居民对包括来自美国的商品及服务的消费能力。

盖特纳承诺，美国会继续大力推动在华有业务的美国企业能获得公平对待，并重申人民币需要更快速地升值。

他指出，人民币汇率变得更强势、更多地由市场决定，将为中国提供应对未来经济增长和通胀变化的“独立性和弹性”。

盖特纳和美国国务卿希拉里将于下周与中国官员举行新一轮中美战略经济对话，以加强两国的关系。（完）