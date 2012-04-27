〔中美关系〕盖特纳称中国政府如合作,将进一步向中国开放美国市场

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山4月26日电---美国财政部长盖特纳周四称，美国愿意向中国开放该国市场，称如果中方能在重大问题上取得进展，美方还会进一步向中国开放其技术。
盖特纳在下周中美战略经济对话于北京举行之前表示：“我们愿意继续在这些问题上取得进展，但我们这样做的能力，部分将取决于中国在对我们而言比较重要的问题上取得了多大的进展。”
他指出，中国金融系统仍由倾向于向大型国企放贷的大型国有银行主导，他敦促中国上调存款利率上限，提高中国居民的储蓄回报。
他在加利福尼亚联邦俱乐部（Commonwealth Club）讲话时称，提高存款利率将有助于降低中国居民的储蓄需求，增加他们的收入，同时还能提高居民对包括来自美国的商品及服务的消费能力。
盖特纳承诺，美国会继续大力推动在华有业务的美国企业能获得公平对待，并重申人民币需要更快速地升值。
他指出，人民币汇率变得更强势、更多地由市场决定，将为中国提供应对未来经济增长和通胀变化的“独立性和弹性”。
盖特纳和美国国务卿希拉里将于下周与中国官员举行新一轮中美战略经济对话，以加强两国的关系。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI