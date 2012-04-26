《美债周五展望》美国公债价格走强,因担心欧美经济

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 美国一周初请失业金人数降幅不及预期

* 成屋待完成销售指数接近两年高位

* 欧元区前景愈发黯淡及信贷忧虑提振公债价格

* 最新一轮美国七年期公债标售得标收益率创同期公债标售最低

路透纽约4月26日电--美国公债价格周四上扬,此前一周初请失业金数据令人失望,引燃对美国经济成长或放缓的忧虑.美经济成长放缓将令通胀维持低位,并为美国联邦储备理事会(美联储,FED)购买更多公债留下可能性.

分析师与交易商表示,欧洲经济数据逊于预期,同样引发该区域或陷入衰退的忧虑,令美国公债避险买兴增加.

"欧美数据恶化,维持美国公债买气,"Thornburg Investment Management资产组合经理人Jason Brady说.公司管理着82亿美元资产.

美国政府称,最新一周初请失业金人数近下降1,000人至38.8万人,远低于预期.此外,全美不动产协会(NAR)周四公布,美国3月成屋待完成销售指数较上月增长4.1%,接近两年高位.

欧洲方面,意大利4月企业信心指数降至两年半低点,而欧元区4月经济景气指数降至92.8,低于市场预估.[ID:nSB1513340][ID:nSB1513518]

风险厌恶情绪扶助290亿美元七年期美国公债标售的买兴,这是本周990亿美元附息国债标售的最后一轮.

美国财政部周四标售2019年4月到期公债US7YTWI=TWEB,得标收益率(殖利率)为1.347%,为七年债标售的最低得标收益率.

市场并未就美国货币政策未来走向达成明晰共识,此前一天美联储重申尽管失业率居高不下,但仍将维持近零利率,并暗示不急于推出第三轮大规模公债购买计划来刺激美国经济成长.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)连续第二次在会议上温和上调美国经济预估,抵消了贝南克周三在新闻发布会上发言的影响.贝南克在会上暗示,如果美国经济成长进一步放缓,美联储已准备好祭出更多刺激政策.

美国政府周五将公布首季国内生产总值(GDP)初值.分析师预期第一季经济同比料将成长2.5%,低于2011年第四季的成长3.0%.

"一些投资者选择关注最新美联储预估的强硬方面,而其它人则更为留意贝南克的评论,"法国巴黎银行利率策略师Suvrat Prakash说.

美国指标10年期公债US10YT=RR成交量略高于均值,价格尾盘涨11/32,收益率报1.95%,当日跌4个基点.日内价格最高涨16/32,收益率跌至1.93%,部分受益于避险买盘,因市场持续担心欧债危机蔓延的风险.

意大利和西班牙两国的借贷成本徘徊于人们认为难以为继的水准,因这两个国家的债务负担沉重.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=RR收盘持平于5.84%,意大利10年期公债收益率IT10YT=RR大致持平于5.639%.

美国公布一周初请失业金数据后,美债价格扩大涨势,但在美国公布优于预期的3月成屋待完成销售指数后,公债价格下跌.

美国股市连续第三天上涨也抑制了美国公债价格的升势.

美国30年期公债价格US30YT=RR升18/32,收益率报3.12%,当日跌3个基点.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (+01/32) 0.262

五年期公债US5YT=RR 100-06/32 (-18/32) 0.835

10年期公债US10YT=RR 100-14/32 (+11/32) 1.951

30年期公债US30YT=RR 99-31/32 (+16/32) 3.127 (完)

--编译 梁睿雪/于春红;审校 母红

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