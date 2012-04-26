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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 07:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月26日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 59.02 +2.03 +3.56 2957150

搜狐 (SOHU.O) 53.92 +1.82 +3.49 1071136

网易 (NTES.O) 60.42 +0.79 +1.32 641485

百度 (BIDU.O) 133.21 -1.61 -1.19 5966136

亚信科技 ASIA.O 11.63 -0.22 -1.86 209209

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.82 +0.91 +6.10 3009907

联电 (UMC.N) 2.61 +0.07 +2.76 1829668

日月光 (ASX.N) 4.99 +0.06 +1.22 224151

矽品精密 (SPIL.O) 5.82 +0.14 +2.46 802496

和信超媒体 (GIGM.O) 1.32 +0.01 +0.76 40940

友达 (AUO.N) 4.64 -0.11 -2.32 301924

中华电信 (CHT.N) 30.83 +0.23 +0.75 56134

台湾国际航电 (GRMN.O) 47.28 +1.61 +3.53 1168449

香港

中国移动 (CHL.N) 54.52 -0.27 -0.49 259670

中国联通 (CHU.N) 17.53 +0.86 +5.16 367644

中国电信 (CHA.N) 53.02 -0.03 -0.06 32093

中芯国际 (SMI.N) 2.45 +0.03 +1.24 30929

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.67 +0.07 +1.94 1206 (完)

--整理 徐文焰

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