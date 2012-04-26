《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月26日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 59.02 +2.03 +3.56 2957150
搜狐 (SOHU.O) 53.92 +1.82 +3.49 1071136
网易 (NTES.O) 60.42 +0.79 +1.32 641485
百度 (BIDU.O) 133.21 -1.61 -1.19 5966136
亚信科技 ASIA.O 11.63 -0.22 -1.86 209209
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.82 +0.91 +6.10 3009907
联电 (UMC.N) 2.61 +0.07 +2.76 1829668
日月光 (ASX.N) 4.99 +0.06 +1.22 224151
矽品精密 (SPIL.O) 5.82 +0.14 +2.46 802496
和信超媒体 (GIGM.O) 1.32 +0.01 +0.76 40940
友达 (AUO.N) 4.64 -0.11 -2.32 301924
中华电信 (CHT.N) 30.83 +0.23 +0.75 56134
台湾国际航电 (GRMN.O) 47.28 +1.61 +3.53 1168449
香港
中国移动 (CHL.N) 54.52 -0.27 -0.49 259670
中国联通 (CHU.N) 17.53 +0.86 +5.16 367644
中国电信 (CHA.N) 53.02 -0.03 -0.06 32093
中芯国际 (SMI.N) 2.45 +0.03 +1.24 30929
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.67 +0.07 +1.94 1206 (完)
--整理 徐文焰
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。