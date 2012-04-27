〔美股业绩〕星巴克第二季获利增长,但欧洲业务面临挑战

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透4月26日电---星巴克(SBUX.O)公布季度获利上升,但全球咖啡店同店销售低于分析师预期,因欧洲方面疲弱.
开店时间至少13个月的欧洲、中东和非洲(EMEA)咖啡店当季营收下跌1%,但美国咖啡店同店销售增长8%.中国/亚太地区的同店销售则大增18%.
接受Consensus Metrix调查的分析师预计,EMEA地区同店销售料增长2.2%、美国料上涨8.1%、中国/亚太地区料成长18.3%.
星巴克财务长Troy Alstead表示,欧洲经济"相当艰困".
星巴克盘后交易中重挫4.9%,至57.68美元.
Alstead在一次访谈中对路透表示,星巴克德国同店销售下跌,且法国和英国仅录得小幅成长.
美洲占星巴克营收和营业利润的大部分比重.EMEA地区则为公司营收贡献约10%,但仅为营业利润贡献2%.
尽管EMEA的营收约为亚洲区的两倍,但是营业利润却落后亚洲,因租金、劳工等等成本较高.
尽管投资人聚焦于欧洲,但美国业务仍在常轨上.
星巴克4月1日止第二季净利上涨近19%,至3.099亿美元,或每股0.40美元.
整体营收大增15%,至32亿美元.
星巴克在经历为期两年的重组后,在2010年重回获利成长.此前该公司进行了成本削减,并在全球关闭了近1,000家咖啡店.(完)
--编译 洪曦;审校 张明钧
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