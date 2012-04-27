美国与加拿大经济指标预测--4月27日-5月4日****

标题新闻：德国财长预计今天的欧元集团会议不会对希腊问题达成最终协议--发言人
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路透4月27日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------4月23日当周--------------------------------
4月27日(五)
1230 美国雇佣成本 第一季 +0.5% +0.5%
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季初值 +2.5% +3.0%
GDP隐性平减指数 +2.0% +0.8%
最终销售 +2.1% +1.1%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.3% +1.2%
核心PCE物价指数 +2.1% +1.3%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月终值 75.7 75.7
现况指数 81.0 80.6
预期指数 72.5 72.5
1430 美国ECRI一周领先指标 4月20日当周 -- 123.9
1500 加拿大预算(亿加元) 2月 -- 盈余17.2
----------------------------------4月30日当周--------------------------------
4月30日(一)
1230 美国个人所得 3月 +0.3% +0.2%
个人支出 +0.4% +0.8%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.3%
(较上年同期) -- +2.3%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.9%
实质个人支出 -- +0.5%
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 3月 -- 91.7
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 -- +0.1%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 3月 -- +1.7%
(较前月) -- +0.2%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 4月 61.8 62.2
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 4月 -- 10.8
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月)3月 -- +1.4%
5月1日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月28日当周 -- +0.8%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月28日当周 -- +2.7%
1330 加拿大RBC制造业PMI 4月 -- 52.4
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 4月 53.5 53.4
物价分项指数 60.0 61.0
1400 美国建筑支出 3月 +0.5% -1.1%
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业营收指数 4月 -- 16.5
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 4月 1,445 1,431.4
5月2日(三)
1100 美国抵押贷款指数 4月27日当周 -- 697.7
再融资指数 -- 3,715.2
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 4月 增加19 增加20.9
1400 美国工厂订单 3月修正值 +0.4% +1.3%
耐久财(耐用品)订单 -- -4.2%
扣除运输的耐久财订单 -- -1.1%
扣除国防的耐久财订单 -- -4.6%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.8%
5月3日(四)
1130 Challenger美国企业计划裁员人数 4月 -- 37,880
1230 美国非农生产率环比年率 第一季初值 +0.2% +0.9%
单位劳工成本 +2.9% +2.8%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月28日当周 -- 38.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.175
续请失业金人数(万人) 4月21日当周 -- 331.5
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 4月 55.8 56.0
企业活动指数 56.9 58.9
5月4日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 4月 增加17.5 增加12.0
制造业就业岗位(万个) 增加2.9 增加3.7
民间就业岗位(万个) 增加18.0 增加12.1
失业率 8.2% 8.2%
平均时薪 +0.2% +0.2%
平均工时 34.5 34.5
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 4月 -- 65.0
(经季节调整) -- 63.5
1430 美国ECRI一周领先指标 4月27日当周 -- -- (完)
--编译 许娜;审校 张明钧
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI
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