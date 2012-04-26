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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 07:22 BJT

〔东京汇市〕西班牙遭降评打击欧元,日圆走势取决于日央行行动

* 西班牙因遭标普降评两个级距而受创

* 西班牙被降评后欧元下挫约60个点子

* 日本央行是下一个关注点,聚焦未来政策宽松规模

路透悉尼4月27日电---欧元周五在亚洲交易时段盘初受到打压,因此前标准普尔将西班牙信用评级调降两个级距.而日圆走向则取决于日本央行今日稍晚可能公布的政策宽松规模.

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