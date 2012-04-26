〔东京汇市〕西班牙遭降评打击欧元,日圆走势取决于日央行行动

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 西班牙因遭标普降评两个级距而受创
* 西班牙被降评后欧元下挫约60个点子
* 日本央行是下一个关注点,聚焦未来政策宽松规模
路透悉尼4月27日电---欧元周五在亚洲交易时段盘初受到打压,因此前标准普尔将西班牙信用评级调降两个级距.而日圆走向则取决于日本央行今日稍晚可能公布的政策宽松规模.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。