〔澳股业绩〕麦格理下半年度获利下滑23%,但看好2013年度

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透悉尼4月27日电---澳洲顶级投资银行麦格理(MQG.AX)公布会计年度下半年净利下滑23%,不过幅度小于预期,因部分交易部门业务出现转机,抵消了资本市场活动放缓带来的影响.
麦格理公布全年净利为七年来最低,为7.3亿澳元(7.5712亿美元),但预期如果市场环境良好,截至2013年3月的年度获利情况应该强于2012年度.
麦格理公布下半年度净利为4.25亿澳元,上年同期为5.53亿澳元,在汤森路透I/B/E/S所做全年业绩预估调查中,分析师对下半年的获利预期为4.173亿澳元.
麦格理在2月已发布预警,称全年获利料下降25%,因市场趋弱损及该行交易和投资银行业务.(完)
--编译 郑茵;审校 王兴亚
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。