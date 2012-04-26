〔澳股业绩〕麦格理下半年度获利下滑23%,但看好2013年度

路透悉尼4月27日电---澳洲顶级投资银行麦格理(MQG.AX)公布会计年度下半年净利下滑23%,不过幅度小于预期,因部分交易部门业务出现转机,抵消了资本市场活动放缓带来的影响.

麦格理公布全年净利为七年来最低,为7.3亿澳元(7.5712亿美元),但预期如果市场环境良好,截至2013年3月的年度获利情况应该强于2012年度.

麦格理公布下半年度净利为4.25亿澳元,上年同期为5.53亿澳元,在汤森路透I/B/E/S所做全年业绩预估调查中,分析师对下半年的获利预期为4.173亿澳元.

麦格理在2月已发布预警,称全年获利料下降25%,因市场趋弱损及该行交易和投资银行业务.(完)